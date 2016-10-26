В Волгограде дворники приспособили для сбора листвы триколор

На YouTube появился видеоролик, где сотрудники управляющей компании собирают опавшие листья в большой флаг России и на нем доносят листву до грузовика.

Выложил видео волгоградский блогер Алексей Ульянов.

«Грузят мусор в флаг РФ. Снимавшему обещали проткнуть колеса», — написал он в комментарии.

Как сообщили РИА Новости в полиции Волгограда, к ним обратился мужчина, ставший свидетелем сбора мусора во флаг в Тракторозаводском районе города.

Полиция начала проверку.

«В процессе нее мы будем выяснять, чьей это было инициативой — использовать российский флаг в качестве так называемого "мусорного мешка", и где они его взяли. По результатам проверки будет принято решение», — сообщили в волгоградском главке МВД.