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26 октября 2016, 09:35

Владимир Нероев: Институт имени Гельмгольца «имеет долгую и славную историю»

«Регнум» публикует интервью с директором НИИ им. Гельмгольца, профессором, доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, заслуженным врачом РФ, главным внештатным специалистом-офтальмологом Минздрава России Владимиром Нероевым. Издание отмечает, что ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава РФ существует уже больше века, а также что НИИ глазных болезней известно своими передовыми разработками не только в России, но и далеко за ее пределами. Ежегодно в Институте получают помощь около 200 тысяч пациентов и проводится почти 150 тысяч исследований.

Директор института отмечает: «Институт, действительно, имеет долгую и славную историю. Она начиналась с Городской глазной больницы для бедных, которую основали на средства известной московской благотворительницы Варвары Андреевны Алексеевой в память императора Александра III. В разные годы в НИИ работали выдающиеся ученые-офтальмологи - Михаил Иосифович Авербах, Эмилия Федоровна Левкоева, Эдуард Сергеевич Аветисов и другие. В период Великой Отечественной войны Институт имени Гельмгольца был основным учреждением Москвы, куда направлялось большинство раненых с повреждениями органа зрения. Сегодня НИИ укрепляет и развивает богатые традиции, заложенные его основателями. Внедряются в практику новые технологии и методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний глаз».

По словам Нероева, в Институте проводятся исследования по многим направлениям офтальмологии: «Одним из важных является использование наночастиц для адресной доставки лекарств внутрь глаза. Для этого мы совместно с МГУ имени Ломоносова и Московским технологическим университетом (МИТХТ) исследуем кальций фосфатные наночастицы и липосомы. Один из типов нанокапсул – липосомы - получают из природных липидов. С точки зрения биологической совместимости, они являются идеальными проводниками. Нетоксичны, биодеградируемы, не вызывают иммунологических реакций. Мембрана липосом может сливаться с клеточной мембраной, что облегчает внутриклеточную доставку препарата».

По мнению Нероева, широко применяемый сегодня метод закапывания препарата в глаз имеет много недостатков. Только 5-10% от вводимого препарата проникает в глаз, что вынуждает увеличивать концентрацию вещества, тем самым повышая риск побочных эффектов. Проводятся работы по доставке в сетчатку с помощью наночастиц различных генов, защищающих нервные клетки от гибели, а также - препаратов от неуправляемого роста сосудов.

Нероев отмечает, что результаты проводимых исследований указывают: «… в недалекой перспективе нанотехнологии будут широко использоваться в офтальмологии. Это и тканевая инженерия, а именно создание наноструктур, улучшающих регенерацию тканей. И создание наноимплантов для дренажа при антиглаукомных операциях, обеспечивающих нормализацию внутриглазного давления в течение длительного времени. Эти исследования и разработки очень важны для лечения широкого круга глазных патологий, приводящих к снижению зрения и даже к слепоте. В их числе глаукома, диабетическая ретинопатия, возрастная дистрофия сетчатки и т.д.»

Директор специально отметил многопрофильность института: «МНИИ глазных болезней Гельмгольца - единственное в стране учреждение, которое оказывает плановую и неотложную высококвалифицированную медицинскую помощь по всему спектру заболеваний глаз взрослым и детям. Мы занимаемся и разработкой методов диагностики, и лечением. При этом акцентируем внимание на наиболее сложных и социально значимых проблемах. Это и глаукома, и близорукость, и патология сетчатой оболочки и зрительного нерва. Сюда можно отнести онкологические заболевания глаза и орбиты, инфекционные и аллергические заболевания, травмы».

Нероев остановился на роли травм в заболеваниях глаз: «Это очень актуальная проблема. Представьте, что около 40% всех стационарных офтальмологических больных – это пациенты с повреждениями глаза. В нашем Институте этими проблемами занимается Отдел травматологии и реконструктивной хирургии. В арсенале специалистов - такие передовые методы, как хирургия малых разрезов, бесшовная витреоретинальная хирургия, современные возможности лазеров, операционных микроскопов, ультразвуковой и рентгенологической диагностики и т.д. Наши научные разработки по трансплантации биоинженерных конструкций с выращенными стволовыми клетками показали высокую эффективность при ожоговых и механических травмах глаз. Эти технологии регенеративной медицины обеспечивают восстановление структур глаза при тяжелой и особо тяжелой травме. Разработаны новые способы лечения посттравматической глаукомы с использованием отечественных дренажных систем на основе биосовместимого углерода и полилактида. Активное внедрение дренажных систем позволяет стабилизировать внутриглазное давление у пациентов с тяжелейшими травмами и сохранить зрительную функцию. Врачи отдела травматологии - специалисты высокого уровня. Отдел привлечен к работе в службе «Медицина катастроф» и неоднократно выезжал в «горячие точки» для участия в ликвидации техногенных катастроф».

Наряду с фактором травматизма директор НИИ высказался о роли фактора возраста: «По данным Всемирной организации здравоохранения, действительно, основной причиной инвалидности является дегенерация макулы, «желтого пятна», то есть центральной части сетчатки глаза, связанная с возрастом и поражением сетчатки при сахарном диабете. Нарушается проходимость собственных сосудов и происходит неконтролируемый рост неполноценных новообразованных сосудов. Новые возможности открываются при использовании современных препаратов, подавляющих рост сосудов в глазу. Это так называемые анти-VEGF препараты. Процедура отработана давно. Делается укол внутрь глаза, с тем, чтобы остановить рост сосудов. Кроме того, в Институте используются самые передовые технологии витреоретинальных операций с применением современного оборудования, инструментов и расходных материалов. Удается вернуть зрение даже таким пациентам, которые ранее считались неоперабельными и безнадежными».

Предметом обсуждения стало также техническое оснащение Института: «В Институте работают уникальные консультативно-поликлинические подразделения, которые проводят обследования и взрослых пациентов, и детей, и лаборатории - микробиологическая, иммунологическая и клинико-диагностическая. Наш отдел ультразвуковых исследований имеет в своем арсенале ультрасовременные диагностические приборы. Отдел электрофизиологических исследований осуществляет углубленные исследования функционального состояния органа зрения. Отделением рентгенодиагностики и терапии разработаны и внедрены современные методики рентгенодиагностики и рентгенотерапии офтальмопатологии. В Институте широко используются фемтосекундные лазеры, позволяющие заменить нож хирурга – они выполняют разрезы на микронном уровне при операциях на роговице. В единственном в России «Отделе травматологии и реконструктивной хирургии», благодаря использованию самой современной аппаратуры, производятся сложнейшие комбинированные вмешательства: удаление внутриглазных инородных тел, замещение стекловидного тела при внутриглазных кровоизлияниях, что помогает сохранить зрение пациентам с осколочной травмой».

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