Прокуратура Дагестана опровергла случаи женского обрезания в республике

Прокуратуры Республики Дагестан не нашла подтверждения случаев женского обрезания в республике, говорится в ответе ведомства на запрос председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Дианы Гурцкой. Об этом Гурцкая сообщила РИА Новости.

В августе фонд «Правовая инициатива» опубликовал отчет, в котором говорилось о практике женского обрезания в труднодоступных районах Дагестана.

По данным республиканской прокуратуры, эти сведения «не нашли своего подтверждения. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Гурцкая теперь намерена обратиться в Генпрокуратуру по данному вопросу.

«Ответ прокуратуры Дагестана — яркий пример халатного отношения к возложенным обязанностям. Мы сегодня обратимся к генеральному прокурору с просьбой провести качественную проверку, а не формальное прочтение отчета», — сообщила она.