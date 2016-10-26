Владельцем ЦСКА оказался сын Евгения Гинера

Владельцем московского ЦСКА является 36-летний Вадим Гинер — сын президента футбольного клуба Евгения Гинера. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность лондонской компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит клуб.

Отчетность была опубликована по требованию британского законодательства.

Согласно документам, Гинер-младший владеет более 75% акций компании.

В феврале 2005 года стало известно о том, что у Евгения Гинера есть взрослый сын. Вадим попал в сводки происшествий, когда неизвестные в центре Москвы расстреляли его Gelandewagen. 23-летний Гинер получил тяжелые ранения, но выжил. Преступников не нашли. Отец пострадавшего, президент ЦСКА, связывал нападение с собственными делами.

«Конечно, покушаться именно на него не могли, Вадим никому не перешел дорогу. Значит, было по отношению ко мне», — говорил он «Спорт-Экспрессу».