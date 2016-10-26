Переплывавший в одиночку Тихий океан яхтсмен пропал у Гаваев

Команда поддержки китайского яхтсмена Го Чуаня, пытавшегося переплыть на тримаране Тихий океан, сообщила о его пропаже в районе Гавайских островов. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Го Чуань начал свое путешествие в одиночку. Он стартовал из Сан-Франциско (США) 18 октября и направлялся в Шанхай. Предполагалось, что он преодолеет 7 тысяч морских мыль за 20 дней, тем самым побив рекорд, который на данное время составляет 21 день.

По словам команды поддержки, после неудачных попыток выхода на связь с яхтсменом был направлен вертолет из Гонолулу на поиски Чуаня. Его тримаран удалось обнаружить, однако, самого Чуаня на борту не оказалось.

Напомним, что Го Чуань прославился тем, что в 2013 году он стал первым китайцем, совершившим кругосветное путешествие, на которое потратил 138 дней.

А в 2015 году российско-китайская арктическая парусная экспедиция с участием Го Чуаня установила рекорд скорости прохождения Северного морского пути.