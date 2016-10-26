Кузбасский бомж на украденные деньги объелся до состояния комы

В Кузбассе полицейские задержали бомжа, который украл у женщины-дворника пакет с вещами и кошельком. Об этом сообщает агентство «Город новостей» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Деньги и имущество были украдены 56-летним мужчиной, пока дворник убирала территорию. Позже вор был обнаружен в коматозном состоянии. Выяснилось, что 11 тысяч рублей мужчина потратил на продукты и переел.

Медики откачали бездомного, впавшего в пищевую кому, и теперь ему грозит суд. По закону за кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.