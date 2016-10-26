На Аллее славы в Голливуде появилась звезда в честь Хью Лори

Британский актер Хью Лори, известный по сериалу «Доктор Хаус», был удостоен именной звезды на голливудской Аллее славы. Об этом сообщает BBC.

На торжественной церемонии вместе с Лори присутствовали и другие британские актеры — Эмма Томпсон, Стивен Фрай, Колин Ферт, Ридли Скотт и Хелен Миррен.

Лори родом из Оксфорда. В Великобритании его также знают по комедийным сериалам «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер», где его напарником был Стивен Фрай.

В 2016 году Лори снялся в минисериале «Ночной администратор». Также он снимается в новом сериале «Доктор Шанс».