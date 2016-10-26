Россия открестилась от мнения Киселева о событиях 1956 года в Венгрии

Официальная позиция России по поводу восстания в Венгрии в 1956 году не менялась, телеведущий Дмитрий Киселев выражает свое собственное мнение, сообщил в венгерском МИДе посол РФ в республике Владимир Сергеев. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Ирина Звонова.

Накануне МИД Венгри вызвал российского посла для беседы по поводу сюжета Дмитрия Киселева в программе «Вести недели». В нем ведущий и глава информагентства «Россия сегодня» сравнил восстание против просоветского правительства, подавленное армией СССР, со спецоперацией западных спецслужб.

«Быть может, именно тогда в Венгрии это и была первая в дружественных нам странах "цветная" революция?» — отмечал журналист.

После беседы с послом МИД Венгрии закрыл эту тему.

«Ни ноты, ни протестов не было. Это просто была беседа, в которой посол изложил нашу официальную позицию и, конечно, обратил внимание на то, что в России свободно вещают средства массовой информации, и журналисты и ученые, работающие над этой темой, имеют собственное мнение, собственный взгляд на эти события», — рассказал Звонова.