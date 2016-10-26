Эмомали Рахмон признан неприкасаемым основателем независимого Таджикистана
Таджикские депутаты единогласно проголосовали за присвоение президенту страны Эмомали Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее решением депутатов закону «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации» был присвоен статус конституционного. В одной из принятых к нему поправок Рахмон признается основателем независимого Таджикистана.
Кроме того, в Таджикистане создается фонд Лидера нации, учреждается орден и премия его имени.
Лидеру нации гарантируется неприкосновенность за любые деяния, совершенные на посту главы страны, а после ухода он сохранит за собой право на обращения к народу и участие в важных государственных мероприятиях.
Имущество и недвижимость, принадлежащие Лидеру нации и его близким, признаны неприкосновенными.