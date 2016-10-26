Центральные районы Италии пострадали от мощного землетрясения

Специалисты Геологической службы США зафиксировали сильное землетрясение — магнитудой 5,5 — в центральной части Италии вблизи Рима.

Подземные толчки были зарегистрированы в 20:10 по московскому времени и продолжались несколько секунд, их эпицентр находился на глубине 10 километров.

Официальных сведений о разрушениях и жертвах природного катаклизма пока не поступало. Однако сотрудник управления гражданской защиты заявил, что «присутствуют большие проблемы», и спасатели в настоящее время оценивают причиненный стихией ущерб.

Итальянское информагентство ANSA утверждает, что в пострадавших регионах — Риме, Фабриано, Перудже, Анконе и Пезаро — пострадали многие линии электропередачи, в домах и других зданиях отсутствует электроснабжение.

Местные жители в панике покинули свои жилища и продолжают оставаться на улице, опасаясь новых толчков. Они боятся повторения ситуации, которая имела место 24 августа: тогда в горных районах центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0, унесшее 279 жизней.