Мощное землетрясение произошло в Италии

В центральной Италии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Геологическая служба США уточняет, что центр подземных толчков располагался в 7 км к юго-западу от городка Виссо в провинции Мачерата. Население этого городка составляет 1231 человек.

По оценке Геологической службы США, мощность землетрясения составляла 5,4.

О разрушениях или пострадавших информагентства не сообщают.

В ночь на 24 августа в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате погибли 290 человек.