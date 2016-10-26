26 октября 2016, 09:51
Савченко приехала в Москву на суд по делу двух украинцев
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко сегодня утром приехала в Москву, чтобы принять участие в слушаниях по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в твиттере.
Савченко примет участие в заседании по делу украинцев, ранее осужденных в России по обвинению в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах.
Сегодня в Верховном суде состоится рассмотрение апелляции по этому делу.
Илья Новиков подтвердил свои слова публикацией фотографии Савченко входа в Верховный суд.
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