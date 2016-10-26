ВС подтвердил приговор двум украинцам за участие в чеченской войне

Верховный суд подтвердил приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, получившим длительные сроки заключения по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил в Чечне в 1990-х годах. Об этом сообщает «Медиазона».

Граждане Украины Карпюк и Клых, получившие 22,5 и 20 лет соответственно по обвинению в убийствах российских солдат во время войны в Чечне, обжаловали свои приговоры. Однако ВС оставил их сроки без изменения, а жалобу без удовлетворения.

В последнем слове Станислав Клых отверг все обвинения и заявил, что «нашелся сотрудник» ФСБ, который «занимается поклепом» на него.

Николай Карпюк назвал суд беззаконием.

«Оно направлено только на одно — отомстить мне за то, что я украинец, и что я патриот своей страны, это понятно», — заявил он.

Адвокат Илья Новиков заявил, что вступление приговора в силу открывает новые возможности для переговоров об обмене Клыха и Карпюка.

«Мы знаем, что это возможно, что это бывает», — заявил он.

На процессе присутствовала депутат Рады Надежда Савченко.