Мужчина в маске попытался ограбить отделение Сбербанка в Кургане

Неизвестный мужчина в маске напал на отделение Сбербанка в Кургане, сообщается на сайте областного управления МВД.

Злоумышленник ворвался в отделение на улице Горького и потребовал у кассира деньги, пригрозив оружием.

«Не получив желаемое, он покинул помещение банка», — говорится в сообщении.

Сотрудники кредитной организации вызвали полицию. Она преступника не нашла.

Как сообщил изданию «Область 45» источник в правоохранительных органах, грабитель выбежал из отделения и скрылся во дворах.

В результате происшествия никто не пострадал.