26 октября 2016, 17:10
Мужчина в маске попытался ограбить отделение Сбербанка в Кургане
Неизвестный мужчина в маске напал на отделение Сбербанка в Кургане, сообщается на сайте областного управления МВД.
Злоумышленник ворвался в отделение на улице Горького и потребовал у кассира деньги, пригрозив оружием.
«Не получив желаемое, он покинул помещение банка», — говорится в сообщении.
Сотрудники кредитной организации вызвали полицию. Она преступника не нашла.
Как сообщил изданию «Область 45» источник в правоохранительных органах, грабитель выбежал из отделения и скрылся во дворах.
В результате происшествия никто не пострадал.
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