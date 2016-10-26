Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке правительства республики, сообщила пресс-служба главы государства.

В нем сказано, что правительство республики считается ушедшим в отставку в связи с официальным объявлением об утрате статуса парламентской коалиции, сформированной на основе соглашения между четырьмя депутатскими фракциями.

Лицам, занимавшим должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членам правительства, а также руководителям административных ведомств Кыргызской Республики, рекомендовано продолжить исполнение своих обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям до дня назначения членов нового состава правительства и руководителей административных ведомств.

Указ вступил в силу с момента его подписания.