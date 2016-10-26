Суд оштрафовал «Левада-центр» за отказ регистрироваться иноагентом

Тверской райсуд Москвы оштрафовал «Левада-центр» на 300 тысяч рублей за отказ организации регистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом суд согласился с управлением Минюста по Москве, которое подало иск из-за того, что «Левада-центр» не стал самостоятельно вносить себя в список НКО — иностранных агентов.

5 сентября Минюст включил «Левада-центр» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Решение было принято по результатом внеплановой проверки, согласно которой организация получала иностранное финансирование из США.

«Мы не занимаемся политической деятельностью, идет подмена одного понятия другим», — заявил глава центра Лев Гудков.