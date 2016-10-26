ДНР и ЛНР отложили выборы без назначения новой даты

Выборы глав администраций в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках перенесены на неопределенный срок. Соответствующие указы подписали главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее выборы в обеих самопровозглашенных республиках планировалось провести 6 ноября, были подписаны указы об их проведении. В обоих случаях новые даты выборов будут назначены дополнительными указами.

До этого выборы уже переносились: так, в ДНР они должны были состояться 24 июля, но Захарченко пояснил, что провести их в намеченный срок невозможно из-за неготовности Киева и несогласования целого ряда законов.

Первоначально даты местных выборов в самопровозглашенных республиках были назначены еще весной: в ДНР — на 20 апреля, в ЛНР — на 24 апреля. В установленные сроки голосование не состоялось.