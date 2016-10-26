Экс-студенты МАДИ получили 9 и 9,5 лет колонии за изнасилование

Савеловский суд Москвы приговорил Льва Каменецкого и Станислава Соболевского к 9 годам и 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима соответственно и штрафу на сумму 100 тысяч рублей за изнасилование девушки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывшие студенты Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) признаны виновными в изнасиловании незнакомой им 18-летней девушки 27 сентября 2015 года в туалете одного из ночных клубов на Ленинградском проспекте.

Обоим инкриминированы еще и статьи «Распространение порнографических материалов» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», так как Соболевский снимал происходящее на камеру мобильного телефона, а потом выложил этот видеоролик в интернет.