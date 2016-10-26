26 октября 2016, 13:32
Медведев эвакуирован из Сколково
Премьер Дмитрий Медведев был эвакуирован вместе с участниками Форума «Открытые инновации», который проходит в Сколково. Участников форума вывели из зала, где идет мероприятие. Об этом сообщает ТАСС.
Ведущий дискуссии в один момент обратился к присутствующим с призывом «в целях безопасности покинуть помещение». Все направились к выходу.
По информации Rambler News Service, эвакуация была организована ФСО после того, как в основном зале начал ощущаться запах гари. В службе безопасности отметили, что в куполе над помещением воспламенился кабель. «Сейчас вытяжка все ликвидирует», — заявил он.
Стоит отметить, что в сегодняшней сессии, помимо Медведева, принимали участие вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства и представители бизнеса.
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