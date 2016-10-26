Медведев эвакуирован из Сколково

Премьер Дмитрий Медведев был эвакуирован вместе с участниками Форума «Открытые инновации», который проходит в Сколково. Участников форума вывели из зала, где идет мероприятие. Об этом сообщает ТАСС.

Ведущий дискуссии в один момент обратился к присутствующим с призывом «в целях безопасности покинуть помещение». Все направились к выходу.

По информации Rambler News Service, эвакуация была организована ФСО после того, как в основном зале начал ощущаться запах гари. В службе безопасности отметили, что в куполе над помещением воспламенился кабель. «Сейчас вытяжка все ликвидирует», — заявил он.

Стоит отметить, что в сегодняшней сессии, помимо Медведева, принимали участие вице-премьер Аркадий Дворкович, члены правительства и представители бизнеса.