В Минкульте попеняли Райкину на низкую посещаемость «Сатирикона»

В Министерстве культуры России выразили удивление выступлению художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина о возрождении в стране цензуры. Также в ведомстве напомнили, что у «Сатирикона» худший показатель наполняемости среди федеральных театров, сообщает «Интерфакс».

«Нас очень удивили слова Константина Аркадьевича Райкина как по поводу возможного закрытия театра, так и по поводу наличия "цензуры", "наездов" на театры», — заявил замминистра культуры Александр Журавский.

Чиновник добавил, что у «Сатирикона» самый низкий показатель наполняемости среди театров, финансируемых РФ: последние два года он был на уровне 50-51%.

Также Журавский привел траты на «Сатирикон» со стороны государства. В 2015 году они составили около 191 млн рублей, в 2016 году — 235 млн.

По словам замминистра культуры, эта сумма вдвое больше той, которая тратится на похожие московские театры.

«Замечу, что мы не требуем ничего, что связано с творческими показателями, не вмешиваемся в художественную деятельность, не руководим выбором театральных пьес, материалов. Но при этом хотим, чтобы экономические показатели улучшались», — заявил представитель Минкульта.