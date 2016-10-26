Минспорта Франции не признало ММА отдельным видом единоборств

Французские власти запретили на территории страны проведение боев по правилам ММА (смешанных боевых искусств), передает телеканал Sky Sports.

Такой вывод следует из нового свода правил проведения соревнований по единоборствам, опубликованного сегодня, 26 октября, французским министерством спорта.

В документе не упоминается ММА как отдельный вид единоборств. Глава Французской комиссии MMA (CFMMA) Бертран Амуссу уже пообещал оспорить это решение в суде. По его словам, минспорта держит комиссию «за идиотов», поскольку во всей остальной Европе, кроме Норвегии и Франции, ММА получил признание.

«Я надеялся, что до этого не дойдет, но мы подадим иск в суд, чтобы обжаловать это решение», — цитирует Амуссу французская газета L'Express.

Согласно новому своду правил, проведение боев допускается только на ринге за тремя или четырьмя веревками либо на ковре. Кроме того, предписано защитить углы площадок.

Министерство спорта Франции запретило в ходе поединков наносить удары коленями лежащему на полу сопернику, бить локтями и головой по затылку, горлу, позвоночнику и гениталиям, хватать за волосы, выбрасывать противника с ринга и намеренно бросать его на шею или голову, а также атаковать пальцами глаза, рот или нос.