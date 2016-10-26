Медведев назвал заседание в Сколково «не очень удачным»

Премьер-министр Дмитрий Медведев вернулся на площадку технопарка «Сколково» и провел заседание президиума президентского Совета по модернизации экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер возобновил заседание через 50 минут после сообщения о коротком замыкании и возгорании.

«Мы проводим здесь второе мероприятие, на площадке технопарка Сколкова. Первое получилось не очень удачным, потому что сработала пожарная сигнализация, и пришлось прервать мероприятие. Будем надеяться, что второе мероприятие, заседание президиума совета по модернизации, пройдет более успешно», — сказал Медведев.

Выступая на форуме, глава правительства подчеркнул, что стартовые условия у субъектов РФ различаются, потенциал распределен неравномерно. Однако, по его словам, заниматься техническим развитием необходимо всем. В противном случае, регион может отстать, и оказаться неконкурентноспособным.

«Мы понимаем, что сегодня возможности региональных бюджетов не очень значительны, губернаторы должны думать, прежде всего, о решении социальных задач, но нужно думать и о будущем, закладывать потенциал развития», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что работа форума «Сколково» была приостановлена из-за сообщения о возгорании, случившегося из-за короткого замыкания. Присутствующие были эвакуированы из здания. Для устранения неполадки потребовалось около 20 минут.