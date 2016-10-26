США попросили Россию помочь в расследовании авиаударов по Мосулу

Американская коалиция призвала российские власти поделиться информацией об авиаударе на юге Масула. Как сообщил РИА Новости представитель операции «Непоколебимая решимость», она необходима для начала расследования.

«Мы серьезно воспринимаем все предположения в гражданских жертвах. Однако нам потребовалась бы более конкретная информация, чтобы определить, были ли самолеты коалиции вовлечены в этот предполагаемый инцидент. Если у российских властей есть больше информации по этому предположению, мы призываем их поделиться ей с нами, чтобы позволить проведение расследования», — сказал представитель коалиции.

25 октября начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что при авиаударах коалиции по жилым кварталам Мосула погибли более 60 мирных жителей и еще 200 пострадали.

21 октября ВВС США нанесли удар по школе для девочек в южной части Мосула.