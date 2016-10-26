В Москве из-за ящура изымут из продажи молочную продукцию PepsiCo

Московское управление Роспотребнадзора потребовало изъять из оборота почти 4 тысячи тонн молочной продукции комбината АО «Холдинговая компания "Ополье"». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное ведомством крупнейшим ритейлерам России.

С 2011 года компания «Ополье» входит в концерн PepsiCo.

Издание сообщает, что 21 октября во Владимирской области в продукции поставщика сырого молока «Ополья» был обнаружен вирус ящура.

За две декады октября «Ополье» выпустило 6824 тонны молочной продукции, в оборот поступило почти 2 тысячи тонн, к изъятию подлежит 3831 тонна. В частности, речь идет о произведенной в Юрьеве-Польском простокваше, кефире и молоке жирностью 1 и 3,2 %.

Ящур является вирусным, остро протекающим заболеванием, которое передается людям. Характеризуется лихорадкой и поражением слизистой оболочки полости.