Русский музей решил вернуть картины Евгении Васильевой

Экспертная комиссия Русского музея отказалась принять в дар триптих «Транскриптаза» бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.Об этом сообщает «Интерфакс»

26 октября на заседании Экспертной фондово-закупочной комиссии были принято решение не принимать этот дар в связи с «несоответствием собирательной практике музея». Васильевой предложено забрать живописную работу в течение двух недель.

17 октября стало известно, что экс-глава департамента Минобороны передала в дар Государственному Русскому музею свои картины. Они были приняты на временное хранение. Триптих должен был находиться в музее до решения фондово-закупочной комиссии, которая должна была определить их художественную ценность и необходимость включения в коллекцию.