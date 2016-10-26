НАТО назвало готовые усилить свое присутствие в Черном море страны

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что шесть входящих в НАТО стран — США, Канада, Германия, Польша, Турция и Нидерланды — заявили о своей готовности участвовать в усилении присутствия альянса в Черном море, передает AP.

По словам Столтенберга, он подтверждает эту информацию с радостью. Он отметил, что речь идет о присутствии воинских контингентов указанных стран «на суше, на воде и в воздухе» черноморского региона.

Напомним, минувшим летом Вашингтон заявил о своем намерении полностью сохранить присутствие военных кораблей в Черном море — несмотря на то что Россия усматривает в этом угрозу своей региональной безопасности.