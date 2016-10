СМИ рассказали о новом месте работы Обамы

Президент США Барак Обама после того, как покинет свой пост 20 января 2017 года, может найти себя в сфере высоких технологий. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, люди, связанные с Обамой, «в последний год сделали около десяти поездок в центры развития высоких технологий в штате Калифорния с тем, чтобы помочь ему планировать шаги на будущее». Не исключено, что американский лидер решил связать себя с Силиконовой долиной. Как пишет NYT, Обама, к примеру, проявлял живой интерес к космическому кораблю Dragon компании SpaceX и специально осмотрел его в Университете Питтсбурга. Помимо прочего, лидер США опробовал компьютерную программу, которая обеспечивает стыковку корабля с Международной орбитальной станцией. Обаму немало заинтересовала тема пилотируемого полета на Марс к 2030 году, над которой работает компания.

В настоящее время сотрудники аппарата Белого дома отказываются высказывать предположения о будущей работе Обамы, но экс-помощник главы государства Фил Ларсон отметил, что его бывший начальник — «президент, действительно интересующийся технологическими новинками».

Между тем, как выяснили в WikiLeaks, Обама солгал о том, что он не знал об использовании экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки по электронной почте. Это якобы доказывают «новые письма» окружения Клинтон, к примеру, послание главе предвыборного штаба Джону Подесте от 7 марта 2015 года от Шерил Миллз, которая была начальницей аппарата госсекретаря США с 2009 по 2013 год. Оно содержит такую строчку: «Нам нужно это "зачистить"; у него есть от нее письма, отправленные по электронной почте, и в них не написано state.gov». Данное доменное имя используется Госдепом США.

New emails show Obama ("POTUS") lied when he stated that he didn't know Clinton was using a private email address https://t.co/sSH5Z2ASLD pic.twitter.com/YfZda8ouJ2