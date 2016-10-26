СМИ оценили траты Пентагона на несуществующее оружие в миллиарды

Пентагон мог потратить как минимум 58 млрд долларов за двадцать лет на разработку несуществующего оружия. Об этом пишет Washington Examiner со ссылкой на собственный отчет оборонного ведомства США.

Автором отчета стал первый замминистра обороны США по материально-техническому обеспечению Фрэнк Кендалл.

Он перечисляет 23 дорогостоящих проекта, оставшиеся на бумаге. В частности, упоминаются программа по созданию системы вооружения будущего для армии США стоимостью 20 млрд долларов и проект многоцелевого разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche за 9,8 млрд.

При этом Пентагон заявляет, что не все средства потрачены впустую, так как многие наработки сгодятся в дальнейшем в других проектах.