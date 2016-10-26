ЕС откроет «Газпрому» доступ к газопроводу Opal в Германии

Европейский союз к 31 октября снимет ограничения, которые были распространены на «Газпром» к газопроводу Opal в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Данные ограничения будут сняты в рамках трубопровода «Северный поток»

Такое решение может быть принято после встречи в Брюсселе. В ней примут участие зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский и еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

«Встреча является ключевой, она может изменить всю игру», — рассказал источник.

Отметим, что именно в Opal поступает российский газ, который идет в ЕС по «Северному потоку». Однако сейчас он загружен только наполовину, и «Газпром» добивается от Еврокомиссии получения полного доступа к мощностям трубопровода.