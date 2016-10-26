Форум «Открытые инновации 2016» продолжает свою работу

Форум «Открытые инновации» продолжает свою работу в запланированном режиме после короткого замыкания в звуковой колонке.

Александра Барщевская, пресс-секретарь Фонда «Сколково»: «Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев в настоящий момент проводит заседание президиума Комиссии по модернизации на площадке Форума «Открытые инновации 2016». До конца первого дня Форума состоится более 20 мероприятий с участием более чем 90 спикеров из 100 стран мира. Для оценки причин произошедшего будет создана техническая комиссия.»

Полная программа мероприятий и расписание доступны по адресу https://forinnovations.ru/program.