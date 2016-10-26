ЦБ РФ не нашел оснований для изменения тарифов ОСАГО

Глава департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук заявил, что в настоящее время нет оснований для изменения тарифов ОСАГО. Об этом пишет ТАСС.

«Вопрос по поводу тарификации ОСАГО. Будут соответствующие данные, требующие изменения тарифа, — будем по этому поводу говорить. Сейчас такой информации внутри Банка России нет», — сказал он.

Жук сообщил, что для изменения тарифов необходимо в течение двух лет проводить соответствующие расчеты.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2016 года вступили в силу поправки к закону «Об ОСАГО». В соответствии с ним банк России не сможет изменять тарификацию «автогражданки» в течение года после ее установления.