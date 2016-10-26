26 октября 2016, 15:16
Автомобиль с папахой Моторолы для «музея Новороссии» попал в ДТП
В петербургский «музей Новороссии» с Донбасса привезли папаху полевого командира сепаратистов Арсения Павлова (Моторолы), сообщает «Росбалт» со ссылкой на представителей музея.
Они рассказали, что по пути машина, в которой везли папаху, попала в ДТП.
По словам представителей музея, ночью в Тверской области их автомобиль подрезала фура. Легковушка влетела в дорожный отбойник и начала крутиться по трассе. Пострадавших не было.
«Придя в себя, мы его [водителя фуры] догнали и у деревни Зизино, остановили, вину свою злоумышленник не признал, скрылся в кабине машины ударил по газам и уехал», — объяснили в музее.
16 октября Моторола был подорван в подъезде своего дома в Донецке.
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