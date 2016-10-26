Автомобиль с папахой Моторолы для «музея Новороссии» попал в ДТП

В петербургский «музей Новороссии» с Донбасса привезли папаху полевого командира сепаратистов Арсения Павлова (Моторолы), сообщает «Росбалт» со ссылкой на представителей музея.

Они рассказали, что по пути машина, в которой везли папаху, попала в ДТП.

По словам представителей музея, ночью в Тверской области их автомобиль подрезала фура. Легковушка влетела в дорожный отбойник и начала крутиться по трассе. Пострадавших не было.

«Придя в себя, мы его [водителя фуры] догнали и у деревни Зизино, остановили, вину свою злоумышленник не признал, скрылся в кабине машины ударил по газам и уехал», — объяснили в музее.

16 октября Моторола был подорван в подъезде своего дома в Донецке.