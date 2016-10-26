Глава Mail.ru Group подтвердил планы по монетизации музыки «ВКонтакте»

Назначенный директором Mail.ru Group в России Борис Добродеев подтвердил, что компания проводит исследования по поводу монетизации музыкального контента в своих соцсетях — «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Моем мире». Об этом сообщает «Интерфакс».

Слухи о том, что «ВКонтакте» введет платную подписку на музыку или привяжет ее к обязательной рекламе, ходили с 2014 года. В октябре 2016-го разработчики обнаружили в коде аудиоплеера соцсети функции для воспроизведения звуковой рекламы во время прослушивания трека.

Борис Добродеев до сегодняшнего дня возглавлял «ВКонтакте» и был директором по стратегии и развитию Mail.Ru Group. Медиаменеджеру 32 года, он сын генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.