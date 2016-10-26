Траты бюджета РФ на доплаты к пенсиям вырастут почти втрое

К 2019 году численность нуждающихся в доплатах российских пенсионеров возрастет в 1,7 раза, а бюджетные траты на эти доплаты достигнут 117 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем предусмотрено на аналогичную статью расходов в бюджете-2016, пишет РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Соответствующие сведения содержатся в финансово-экономическом обосновании законопроекта министерства труда, предусматривающего сохранение пенсий малоимущим пенсионерам в 2017 году на уровне нынешнего года.

Речь идет о доплатах гражданам, чьи пенсионные пособия меньше установленного властями прожиточного минимума пенсионеров.

Жители регионов, где прожиточный минимум равен общероссийскому или меньше его, получают федеральную доплату к пенсии из Пенсионного фонда. В регионах с прожиточным минимумом выше общероссийского разница покрывается из местного бюджета.

По расчетам Минтруда, к концу нынешнего года федеральные доплаты к пенсиям достигнут 104 млрд рублей, это в 2,4 раза выше первоначального годового плана и в 2,5 раза больше трат 2015 года.

Пенсионный фонд объясняет эту тенденцию резким увеличением числа нуждающихся в доплатах пенсионеров. По данным ПФР, к концу года их будет насчитываться 3,99 млн человек, в 2017 году — более 4 млн человек, а к 2019 году — 4,15 млн человек.

Соответственно будут расти и федеральные доплаты к пенсиям: в 2017 году они запланированы в объеме 110,6 млрд руб., в 2018 году — 113,6 млрд рублей, в 2019 году — 117 млрд рублей.