Совфед одобрил закон о приостановке соглашения с США по плутонию

Совет Федерации одобрил внесенный в парламент президентом страны закон о приостановке российской стороной действия соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Согласно закону, принятому Госдумой РФ на прошлой неделе, решение о возобновлении действия российско-американского соглашения принимает президент России.

Для этого необходимо выполнение ряда условий. В частности, сокращение военной инфраструктуры США, а также численности американских войск на территории стран НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года. Также предполагается отмена всех санкции в отношении российских компаний и граждан, и выплата компенсации ущерба, понесенного из-за их введения.

При этом Россия ожидает от американских властей предоставления четкого плана действий по утилизации оговоренного в соглашении плутония.

Напомним, что соглашение по плутонию было подписано в 2000 году. Оно предусматривает перевод плутония в непригодное для создания ядерных зарядов состояние. Россия и США договорились утилизировать по 34 тонны вещества.

Со своей стороны, Россия создала все условия для выполнения соглашения. Однако американские власти приняли решение не «сжигать» плутоний, а разбавлять его другими материалами. Такой плутоний они помещали в специальные хранилища радиоактивных отходов. При необходимости его можно извлечь и сделать снова рабочим материалом для создания ядерных зарядов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что приостановка плутониевого соглашения не затрагивает другие обязательства России в сфере ядерного разоружения.