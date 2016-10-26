Треть опрошенных жителей Германии опасаются войны с Россией

Институт социологических исследований Forsa провел по заказу журнала Stern социологический опрос о текущих отношениях между Евросоюзом и Россией. В результате выяснилось, что каждый третий респондент в Германии боится возможного вооруженного конфликта с РФ, передает Reuters.

32% опрошенных немцев уверены, что вероятность такого конфликта существует, тогда как 64% считают его маловероятным. В возможность войны с Россией активнее всего верят опрошенные сторонники политической партии «Альтернатива для Германии» (среди них такого мнения придерживаются 63%).

51% респондентов отметили ухудшение отношений между Евросоюзом и Россией, 41% охарактеризовали их как плохие, и только 6% считают их хорошими.

84% респондентов одобрительно оценивают деятельность канцлера Германии Ангелы Меркель по налаживанию диалога с российским лидером Владимиром Путиным.