Турция заявила о старте строительства «Турецкого потока» в 2017 году

Турецкие власти ожидают начала строительства газопровода «Турецкий поток» в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой интервью главы Минэнерго Турции Берата Албайрака агентству Anadolu.

О том, что «Газпром» планирует приступить к строительству газопровода в Турцию в 2017 году, в сентябре сообщали в руководстве концерна.

Министр заявил, что «Турецкий поток» — это важный проект для энергетики Турции.

«В 2019 году контракт между РФ и Украиной заканчивается, и Россия начала новый проект. С точки зрения диверсификации поставок газа он откажет положительное влияние на нашу энергетическую политику. Ожидаем, что строительство газопровода начнется уже в начале 2017 года», — сообщил Албайрак.

Он добавил, что по планам проект должен быть закончен к 2019 году.