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26 октября 2016, 14:48
биология насекомые

Хищные клопы нападают на пауков на их собственной паутине

Stenolemus giraffa
Stenolemus giraffa
Science Magazine/YouTube

Клопы из семейства хищнецов (Reduviidae), которых по-английски называют assassin bugs «клопы-убийцы», еще раз подтвердили, что соответствуют своему названию. Один из видов хищнецов продемонстрировал способность виртуозно подкрадываться к пауку на его собственной паутине, оставаясь при этом незамеченным.

Клоп Stenolemus giraffa обитает на севере и западе Австралии и питается исключительно паука, атакуя их, когда они находятся на раскинутой ими паутине. Клоп достаточно крупное насекомое, длиной до двух сантиметров и с размахом ног до пяти сантиметров. Поэтому избежать колебаний паутины, которые указали бы пауку на приближение врага, для него нелегкая задача. Клоп захватывает участок паутины лапками своей передней пары ног и осторожно растягивает его, пока тот не порвется. После этого клоп продолжает удерживать разорванные концы нити, гася их колебания, и, наконец, осторожно отпускает. Таким образом, клоп прокладывает себе путь через ловчую сеть прямо к пауку.

Ученые использовали лазерный луч для бесконтактного измерения вибраций паутины, на которой Stenolemus giraffa подкрадывается к своей жертве. И обнаружили, что его движение невозможно засечь по колебаниям нитей.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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