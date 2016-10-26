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26 октября 2016, 14:57
рыбы экология

Экологи предупреждают об опасности рыбок гуппи

Poecilia reticulata
Poecilia reticulata
Wikimedia Commons

Экологи встревожены планами властей ряда стран Южной Америки расселить в местных водоемах рыб гуппи в рамках мер по борьбе с эпидемией лихорадки Зика.

Рыба Poecilia reticulata, известная у аквариумистов под названием гуппи, в природе обитает в пресных водоемах Венесуэлы, Гвианы, северной Бразилии, а также ряда островов Карибского моря. Ранее она была также акклиматизирована в некоторых районах других стран Южной Америки, а также Африки и Юго-Восточной Азии, так как эта рыба поедает личинок комаров, распространяющих малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку. Теперь в странах, охваченных лихорадкой Зика, ставится вопрос о расширении использования гуппи. Однако экологи выступают против этого, говоря, что эта рыба не столь эффективна в уничтожении личинок комаров, зато она оказывает негативное влияние на местные популяции рыб. Собранные данные приводятся в статье, опубликованной журналом Biology Letters.

Сейчас, по данным ученых, гуппи встречаются в водоемах по меньшей мере 69 стран. Они плодовиты и быстро размножаются, занимая не только пресные, но и солоноватые водоемы. Долговременные наблюдения на Гавайских островах показали, что гуппи, выпущенные в местные водоемы в 1920-х годах, вызвали снижение численности местных видов рыб, конкурируя с ними за пищу и жизненное пространство. Также они изменили химический состав воды. Там, где живет много гуппи, в воде стало больше растворенного азота, поступающего из аммония в моче и жаберных выделениях гуппи. Он, в свою очередь, стимулирует размножение водорослей.

Лабораторные тесты ставят под сомнение усердие гуппи в поедании личинок комаров. В экспериментах рыбы часто довольно долго голодали, прежде чем перейти на такую диету. Исследования их пищевого поведения в дикой природе проводились в небольших масштабах и не могут служить достаточным обоснованием для их применения.

Но у гуппи есть и свои сторонники. Джон Хастед (John Hustedt) из некоммерческой организации Malaria Consortium в Камбодже, который запускает гуппи в резервуары с пресной водой в камбоджийских деревнях, обещает в ближайшее время опубликовать результаты своей работы, согласно которым, количество комаров в деревнях, где имеются гуппи, снижается вдвое. При этом из изолированных резервуаров гуппи не попадают в природные водоемы.

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