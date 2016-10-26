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26 октября 2016, 13:44
астрономия

Далекие квазары окружены светящимися газовыми облаками

Яркие гало вокруг далеких квазаров
Яркие гало вокруг далеких квазаров
ESO

Международная группа астрономов обнаружила светящиеся газовые облака, окружающие далекие квазары, сообщается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории (ESO). Эти гало, имеющиеся, что особо интересно, у всех исследованных квазаров, зарегистрированы с помощью приемника MUSE, смонтированного на Очень Большом Телескопе ESO. Свойства этих неожиданно обнаруженных объектов резко противоречат современным общепринятым теориям образования галактик в ранней Вселенной.

Коллектив астрономов, ядро которого составила группа исследователей из Швейцарского федерального института технологии (ETH) в Цюрихе (Швейцария), изучил газ вокруг удаленных активных галактик на красных смещениях, соответствующих времени менее двух миллиардов лет после Большого Взрыва. Эти активные галактики, называемые квазарами, содержат в своих ядрах сверхмассивные черные дыры, поглощающие звезды, газ и другое вещество в огромных количествах. Это, в свою очередь, приводит к тому, что центральные области таких галактик очень интенсивно излучают. Квазары – самые яркие и активные объекты во Вселенной.

Группа исследовала 19 квазаров, самых ярких из тех, которые были доступны наблюдениям с MUSE. Ранее было показано, что примерно 10% всех изучавшихся квазаров окружены гало, состоящими из газа, образующего межгалактическую среду. Эти гало простираются на расстояния до 300 000 световых лет от своих квазаров. Новое исследование, однако, принесло сюрприз: вместо ожидавшихся по статистике двух-трех, протяженные гало были обнаружены вокруг всех 19 наблюдавшихся квазаров. Астрономы подозревают, что это расхождение объясняется огромным превосходством приемника MUSE над инструментами, использовавшимися в предыдущих работах. Так ли это, будет выяснено в ходе дальнейших наблюдений.

Первоначальной целью исследования был анализ газовых компонентов Вселенной на самых больших масштабах, в структуре, иногда называемой «космической паутиной». Она состоит из длинных тонких волокон первичного вещества (в основном газообразных водорода и гелия) и темной материи, которая соединяет галактики и заполняет пустоты между ними. Вещество паутины может перетекать вдоль волокон внутрь галактик и определять их рост и развитие. Квазары в этой паутине образуют яркие узлы. Газовые составляющие космической паутины обычно исключительно трудно зарегистрировать. Ярко освещенные газовые гало вокруг квазаров предоставляют, таким образом, почти уникальную возможность изучать газ внутри этой крупномасштабной космической структуры.

19 обнаруженных гало имеют еще одну необычную особенность: они состоят из относительно холодного межгалактического газа с температурой около 10 000 градусов Цельсия. Это резко противоречит общепринятым сейчас моделям структуры и формирования галактик, из которых следует, что газ в столь непосредственной близости к галактикам должен быть нагрет до миллиона градусов.

Итоги работы представлены в статье, которую публикует Astrophysical Journal.

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