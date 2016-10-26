Украинский МИД выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины направил российским коллегам ноту протеста в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые уже привели к экономическим, социальным и гуманитарным проблемам на полуострове», — сообщает МИД Украины.

Путин сегодня выступил на межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта в Ялте.