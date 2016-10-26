Работу Путина одобрили рекордные 84% россиян

Аналитический центр «Левада» опубликовал на своем сайте «Октябрьские рейтинги одобрения и доверия», согласно которым работу президента России Владимира Путина одобрили 84% россиян. Этот показатель на данный момент достиг максимума за 2016 год.

С июля по сентябрь главы государства одобряли 82% респондентов. На таком же уровне были данные за январь 2016 года.

Еще одного максимума достигли данные, подтверждающие уверенность россиян в правильном курсе страны: 55% респондентов считают, что дела в России, в целом, идут в нужном направлении. В прошлом месяце такого мнения придерживалось 50% опрошенных.

Отмечается, что лишь 30% говорят, что государство выбрало неверный путь. Этот показатель достиг годового минимума. При этом 16% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 48%, с августа этот показатель не менялся.

Работой правительства довольны 47%, недовольны кабмином остались 52% респондентов; Госдумой — 40% против 59% недовольных.

Аналитики также попросили отметить политиков и общественных деятелей, которым россияне больше всего доверяют. На первом месте оказался Владимир Путин (52%), на втором — министр обороны Сергей Шойгу (24%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (24%). За ними следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12%), Медведев (11%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (7%), мэр Москвы Сергей Собянин (5%).

При этом 13% россиян отметили, что политикой не интересуются.

Опрос был проведен 21-24 октября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.