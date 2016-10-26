Пентагон открестился от сотрудничества с РФ в освобождении Ракки

Глава американского оборонного ведомства Эштон Картер заявил об отсутствии у США и РФ совместных планов по освобождению сирийского города Ракка от сил запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», передает РИА Новости.

По словам министра обороны США, сотрудничества по указанному вопросу не планируется и не обсуждается. Так Картер ответил на соответствующий вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга. Отрицательный ответ он дал и на вопрос о возможном сотрудничестве американских военных с сирийскими войсками.

Кампания по борьбе с террористами «Исламского государства» в Ракке может начаться через несколько недель. США ведут подготовку к ней, планируя расширить программу обучения бойцов поддерживаемой ими сирийской оппозиции.

Ранее стало известно, что российские силовики не участвуют в планировании операций международной коалиции против «Исламского государства» в Ракке.