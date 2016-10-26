Читатели «Полит.ру» встали на сторону Райкина в споре с Хирургом
«Полит.ру» проводит свой традиционный опрос в соцсети «ВКонтакте». На этот раз он посвящен полемике, которая разгорелась между худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным и байкером Александром Залдостановым. Последний из-за слов профессора о недопустимости цензуры в искусстве сравнил Райкина с «дьяволом, соблазняющим свободой». В связи с этим нашим читателям было предложено ответить на вопрос о том, чью сторону они бы заняли в споре.
В настоящий момент голоса респондентов распределились так:
Константин Райкин - 63.3%
Хирург (Залдостанов) - 3.3%
Оба правы - 1.1%
Оба неправы - 2.2%
Райкина знаю, а кто такой этот Хирург и зачем он нас лечит? - 30%
Две трети опрошенных выразили свои симпатии Райкину, еще треть и вовсе возмутило несоответствие статусов участников полемики.