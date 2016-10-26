Генсек НАТО оставил вопрос дозаправки «Адмирала Кузнецова» на откуп Испании

Каждая страна НАТО имеет право самостоятельно решать, снабжать ли горючим иностранные корабли, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее в МИД Испании сообщили, что пересмотрят разрешение России на стоянку и дозаправку авианосца «Адмирал Кузнецов» в испанском порту Сеута «на основании информации, поступающей от союзников и российских властей»..

«Политика НАТО на протяжении многих лет заключалась и продолжает заключаться в том, что каждая страна имеет право принимать собственное решение о снабжении иностранных кораблей. Но я выражаю озабоченность в связи с тем, что российская группа может быть использована для усиления ударов по Алеппо, и я направляю этот сигнал всем странам альянса», — заявил генсек.

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец, он был спущен на воду в конце 1987 года.