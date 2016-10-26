Минтранс опроверг введение аналога «Платона» в регионах

Министерство транспорта РФ рассказало, что идея законопроекта о введении платы за проезд по региональным трассам, аналогичная системе «Платон», принадлежит региональным властям. Инициатива регионов обусловлена необходимостью ускорения темпов ремонта и развития региональных трасс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Вопрос является на сегодняшний день открытым. Никаких решительных действий Минтрансом России на данную тему не принимается. В том числе Министерство не разрабатывает законопроекты, направленные на возможность введения системы взимания платы на региональных автомобильных дорогах», — подчеркивается в сообщении.

В министерстве считают, что делать выводы о дальнейшем внедрении системы «Платон» возможно будет исключительно после того, как она зарекомендует себя на федеральных трассах.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект внесен заксобранием Краснодарского края в Госдуму. Предполагается, что регионы получат право взимать средства с автоперевозчиков в бюджет за проезд грузовиков массой более 12 тонн.

Напомним, что система «Платон»действует на федеральных трассах с ноября 2015 года. Плата за проезд для грузовиков массой более 12 тонн составляет 1,53 рубля за километр.