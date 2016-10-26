Власти регионов захотели ввести свои «Платоны»

На заседании общественного совета Минтранса России, прошедшем 25 октября, министр транспорта Максим Соколов поддержал инициативу запуска аналоговой системы «Платон» в регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По большому счету это правильно», — говорит Соколов.

Соответствующий законопроект внесен заксобранием Краснодарского края в Госдуму еще в июле 2016 года. Согласно документу, регионы получат право взимать средства с автоперевозчиков в бюджет за проезд грузовиков массой более 12 тонн.

Напомним, что система «Платон»действует с ноября 2015 года только на федеральных трассах. Тариф за проезд для грузовиков массой более 12 тонн составляет 1,5 рубля за километр.

Ранее в Минтрансе и Росавтодоре не поддерживали идею введения аналога системы «Платон» в регионы. В октябре Счетная палата заявила, что в случае принятия законопроекта «возникает риск социальной напряженности». Однако многие регионы поддерживают документ.

До принятия «Платона» ряд экспертов опасались также, что автоперевозчики перестанут пользоваться федеральными трассами.

Глава профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко пояснил: «Мы проводили опрос среди водителей, он показал, что в действительности не более 3–7% машин ушло на региональные дороги после ввода "Платона". Это объясняется тем, что в России дорожная сеть по большей части радиально-кольцевая, а значит, доехать из Москвы в Новосибирск или Ростов-на-Дону можно только по федеральной трассе. Если где-то какие-то самосвалы и стали возить песок из карьера по местной дороге, то это не повод говорить, что весь поток переориентировался. Просто многие регионы испытывают жесткий дефицит бюджета и хотят собрать деньги любыми способами».