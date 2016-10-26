СК назвал руфинг и зацепинг спланированной акцией извне

Исполняющий обязанности главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин заявил, что современные экстремальные увлечения молодежи руфингом и зацепингом являются спланированной извне акцией. Об этом он рассказал на первом открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, передает агентство РИА Новости.

«Зацепинг и руфинг — это уже достаточно спланированная акция вовлечения молодежи и несовершеннолетних на различные опасные объекты на дорогах», — подчеркнул Вазюлин.

Он считает, что молодежь вовлекается в эти опасные увлечения через пропаганду в СМИ и интернете, и отметил, что эксперты называют это одним из приема воздействия на граждан извне. Ввиду этого Вазюлин считает необходимым отслеживать источники, намеренно распространяющие информацию о зацепинге и руфинге в сети.

Как отмечает врио главы ведомства, в настоящее время планируется ввести новые нормы уголовной ответственности за подобные правонарушения, например, в статью УК РФ «Доведение до самоубийства».

Зацепинг — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. Руфинг — восхождение на крыши различных зданий и сооружений (по материалам «Википедии»).