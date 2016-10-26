Bloomberg сообщил об исчерпании возможностей США для новых санкций против РФ

Помимо радикальных вариантов санкций против России, у США не осталось возможности расширить давление на Кремль, пишет Bloomberg.

Агентство рассуждает о том, что Вашингтон теоретически может лишь запретить американским банкам покупать рублевые облигации, отключить Россию от системы SWIFT или ввести эмбарго на российские энергоресурсы.

Все эти меры крайне радикальны, а на последнюю не пойдет ЕС, получающий из России треть энергоносителей, пишет издание.

Белый дом, сообщает Bloomberg обсуждает новые санкции, чтобы принудить Россию отказаться от операции в сирийском Алеппо.

Однако персональные санкции против окружения президента России и активистов, поддерживающих сепаратизм на Украине, уже введены. Как и секторальные ограничения. И это максимум, что может сделать администрация президента США, сообщили собеседники агентства.

Как сообщил Bloomberg научный сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман, «никого не осталось для новых санкций, кроме дворника в Кремле».