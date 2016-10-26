Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
26 октября 2016, среда, 12:34
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В России начнутся продажи нового корейского кроссовера
Тюменские художники рассказали о Тюмени будущего
Вячеслав Гильштейн: Охотиться на пернатых можно и с фотоаппаратом
По нулям: ФК «Тюмень» разошелся миром с «Факелом»
Из 24 спасенных на воде семеро тонули в районе моста Влюбленных
Купить квартиру с маткапиталом? Легко!
«Демьяновские мануфактуры» ответили на «экологическую» претензию
Тюменского автогонщика дисквалифицировали из-за смертельной аварии на ралли
На выборах в Еврейской автономии речь зашла о психиатре
Как это было в Еврейской автономии
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
26 октября 2016, 10:27
Россия санкции США

Bloomberg сообщил об исчерпании возможностей США для новых санкций против РФ

Флаги РФ и США
Флаги РФ и США
Фото: Минобороны России

Помимо радикальных вариантов санкций против России, у США не осталось возможности расширить давление на Кремль, пишет Bloomberg.

Агентство рассуждает о том, что Вашингтон теоретически может лишь запретить американским банкам покупать рублевые облигации, отключить Россию от системы SWIFT или ввести эмбарго на российские энергоресурсы.

Все эти меры крайне радикальны, а на последнюю не пойдет ЕС, получающий из России треть энергоносителей, пишет издание.

Белый дом, сообщает Bloomberg обсуждает новые санкции, чтобы принудить Россию отказаться от операции в сирийском Алеппо.

Однако персональные санкции против окружения президента России и активистов, поддерживающих сепаратизм на Украине, уже введены. Как и секторальные ограничения. И это максимум, что может сделать администрация президента США, сообщили собеседники агентства.

Как сообщил Bloomberg научный сотрудник Института Кеннана Майкл Кофман, «никого не осталось для новых санкций, кроме дворника в Кремле».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

LinkedIn
Роскомнадзор объяснил свое желание заблокировать Linkedin
Система «Платон»
Минтранс опроверг введение аналога «Платона» в регионах
Надежда Савченко в Верховной Раде 31 мая 2016
Савченко приехала в Москву на суд по делу двух украинцев
Автомобиль с «мигалкой»
Президент увеличил число машин с «мигалками» для Госдумы
Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Испания пересмотрит разрешение «Адмиралу Кузнецову» зайти в ее порт
Архив новостей

Самое читаемое

http://56.fsin.su/
Осужденный из «Черного дельфина» впервые совершил побег
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о праве влиять на финансируемое государством искусство
Полиция в Германии
В Германии прошла спецоперация по поимке примкнувших к ИГ россиян
Элина Бажаева
С дочерью миллиардера проведут беседу в МГИМО после ее фразы о «рашке»
Аттракционе Thunder River Rapids.
В австралийском парке развлечений погибли четыре человека
12:28 На Аллее славы в Голливуде появилась звезда в честь Хью Лори
12:27 Роскачество забраковало более половины сливочного масла в России
12:26 Эксперт Аркадий Дубнов: Кризис в Киргизии возник из-за попыток продавить поправки к Конституции
12:16 Эмомали Рахмон признан неприкасаемым основателем независимого Таджикистана
12:06 Турция заявила о старте строительства «Турецкого потока» в 2017 году

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Белый
А.П. Остроумова-Лебедева. Портрет Андрея Белого. Коктебель, 1924
26 октября 1880 года родился Андрей Белый, один из ведущих деятелей русского символизма
11:55 Семь стран СНГ начали масштабную тренировку сил ПВО
11:54 Москва вошла в топ-10 лучших городов мира
11:48 Появилось видео с места столкновения микроавтобуса и грузовиков в Подмосковье
11:32 ЦБ РФ не нашел оснований для изменения тарифов ОСАГО
11:28 Испания пересмотрит разрешение «Адмиралу Кузнецову» зайти в ее порт
11:25 Минтранс опроверг введение аналога «Платона» в регионах
11:17 Президент увеличил число машин с «мигалками» для Госдумы
11:06 Роскомнадзор объяснил свое желание заблокировать Linkedin
10:57 Кузбасский бомж на украденные деньги объелся до состояния комы
10:56 МТС и «Мегафон» сделали роуминг дорогим
10:52 Суд подтвердил приговор Леониду Волкову за потасовку с журналистом Lifenews
10:32 Volkswagen выплатит в США рекордную компенсацию
10:30 Власти регионов захотели ввести свои «Платоны»
10:27 Bloomberg сообщил об исчерпании возможностей США для новых санкций против РФ
10:03 СМИ узнали возможного санатора банка РПЦ
09:58 Гендиректор «ВКонтакте» Добродеев возглавит Mail.ru Group
09:51 Савченко приехала в Москву на суд по делу двух украинцев
09:45 Соавтор «пакета Яровой» внес проект о лишении прав при отсутствии техосмотра
09:37 ЕС откроет «Газпрому» доступ к газопроводу Opal в Германии
09:35 Владимир Нероев: Институт имени Гельмгольца «имеет долгую и славную историю»
09:34 Новосибирский суд оштрафовал американца за незаконное пересечение границы РФ
09:26 Великобритания разместит в Эстонии 800 военнослужащих
09:25 Никита Джигурда заявил о новой избраннице из США
09:09 СМИ рассказали о новом месте работы Обамы
08:53 Президент Киргизии отправил правительство в отставку
08:39 Трамп обвинил Клинтон в создании препосылок для Третьей мировой войны
08:25 В аварии на подмосковной автодороге «Дон» погибли семь человек
08:15 США попросили Россию помочь в расследовании авиаударов по Мосулу
08:00 У японских берегов горит тайваньское рыболовное судно
01:02 Букеровскую премию впервые присудили писателю из США
00:48 Apple впервые за 15 лет отчиталась о падении прибыли
00:38 Траты бюджета РФ на доплаты к пенсиям вырастут почти втрое
00:19 Дочь чеченского миллиардера обещала ответить за «Рашку»
25.10 23:35 Италия пригрозила наложить вето на европейский бюджет
25.10 23:20 Россия заняла десятое место в мире по потреблению макарон
25.10 22:57 Глава нацразведки США назвал основную цель политики Путина
25.10 22:49 Трое молодых людей закидали файерами резиденцию посла США в Москве
25.10 22:32 Организатор фестиваля Kubana заявил о его переезде из Риги
25.10 22:20 Парламент Венесуэлы дал старт процедуре импичмента президента
25.10 22:03 Дело бизнесмена Полонского о мошенничестве направили в суд
25.10 21:51 Всемирный банк поставил РФ на 40-е место в рейтинге бизнес-комфорта
25.10 21:28 СМИ узнали о возможной блокировке LinkedIn в России
25.10 21:01 Трех активистов «Другой России» задержали у резиденции посла США
25.10 20:50 Глава Минтранса оценил безопасность нового терминала в Каире
25.10 20:35 Песков оставил без комментариев вопрос о преференциях для РФ в Сирии
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.