Кремль прокомментировал приезд Савченко в Москву

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видит причин как-то реагировать на приезд депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

«Все юридические действия в отношении Савченко были выполнены. Ей не закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Поэтому здесь не на что реагировать», — пояснил Песков.

По его словам,приезд Савченко не согласовывали с администрацией президента.

«Нет. Нет необходимости», — заключил он.

Ранее стало известно, что Савченко приехала в столицу сегодня утром для участия в рассмотрении апелляции в Верховном суде по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Их осудили в России по обвинению в участии в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах.